Военное обозрение

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В Нацгвардии создали мобильную зенитную установку с пулемётами ПКТ для борьбы с российскими дронами «Герань-2»

В Нацгвардии создали мобильную зенитную установку с пулемётами ПКТ для борьбы с российскими дронами «Герань-2»

Российские дроны-камикадзе "Герань-2" наносят значительный ущерб критически важной инфраструктуре Украины, а в последне время и уничтожая склады с вооружениями в тылу противника.

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