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Россиянам назвали способы распознать дипфейки

Россиянам назвали способы распознать дипфейки

Дипфейки можно распознать по интонации речи, редкому морганию и необычным просьбам. Способы распознавания фейковых видео назвали в правлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в интервью ТАСС.

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