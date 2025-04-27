Россиянам назвали способы распознать дипфейки

Дипфейки можно распознать по интонации речи, редкому морганию и необычным просьбам. Способы распознавания фейковых видео назвали в правлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в интервью ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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