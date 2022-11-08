Конфиденциальные документы Pfizer и официальные правительственные отчеты подтверждают ( РАЗОБЛАЧЕНИЕ НА  6 НОЯБРЯ 2022 Г. )

Конфиденциальные документы Pfizer и официальные правительственные отчеты подтверждают, что вакцинация против Covid-19 разрушает иммунную систему, убивая сотни тысяч людей и вызывая бесплодие, мертворождения и рак РАЗОБЛАЧЕНИЕ НА _ 6 НОЯБРЯ 2022 Г.