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Конфиденциальные документы Pfizer и официальные правительственные отчеты подтверждают ( РАЗОБЛАЧЕНИЕ НА  6 НОЯБРЯ 2022 Г. )

Конфиденциальные документы Pfizer и официальные правительственные отчеты подтверждают ( РАЗОБЛАЧЕНИЕ НА  6 НОЯБРЯ 2022 Г. )

  Конфиденциальные документы Pfizer и официальные правительственные отчеты подтверждают, что вакцинация против Covid-19 разрушает иммунную систему, убивая сотни тысяч людей и вызывая бесплодие, мертворождения и рак РАЗОБЛАЧЕНИЕ НА _ 6 НОЯБРЯ 2022 Г.

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