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«Ювентус» вышел финал Кубка Италии в 22-й раз – это рекорд. Туринцы брали титул 14 раз

Команда Массимилиано Аллегри вышла в финал турнира, одержав победу над «Лацио» по сумме двух матчей.  «Бьянконери» сыграют в решающем матче Кубка в 22-й раз – это лучший показатель среди итальянских клубов.

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