«Ювентус» вышел финал Кубка Италии в 22-й раз – это рекорд. Туринцы брали титул 14 раз

Команда Массимилиано Аллегри вышла в финал турнира, одержав победу над «Лацио» по сумме двух матчей. «Бьянконери» сыграют в решающем матче Кубка в 22-й раз – это лучший показатель среди итальянских клубов.
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