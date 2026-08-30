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Царьград

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Минприроды сообщило о локализации пожара на 221 га в Ростовской области

Минприроды сообщило о локализации пожара на 221 га в Ростовской области

В Цимлянском районе Ростовской области лесной пожар удалось локализовать на площади 221 гектар. В операции принимали участие 192 человека и 83 единицы техники.

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