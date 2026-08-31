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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жуан Жезус бесплатно перешел в «Венецию». Экс-защитник «Наполи», «Интера» и «Ромы» подписал контракт на год

Защитник Жуан Жезус бесплатно присоединился к «Венеции». 35-летний игрок подписал контракт до конца сезона-2026/27 с возможностью продления на год при соблюдении определенных условий.

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