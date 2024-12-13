С неделю назад ждала на остановке общественный транспорт. Увидела издали это яркое солнышко ☀и не удержалась, включила камеру.
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С неделю назад ждала на остановке общественный транспорт. Увидела издали это яркое солнышко ☀и не удержалась, включила камеру.