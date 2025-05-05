Выход за пределы: Григорьянц озвучил нарушения тренеров "Краснодара" и "Рубина"

Артур Григорьянц, глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, озвучил дисциплинарные вопросы по матчу 27-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Рубином" из-за выхода тренеров Мусаева и Рахимова за пределы технической зоны.
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