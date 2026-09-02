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Джеффри Сакс: Пентагон проверяет работу военного ИИ на Украине

Джеффри Сакс: Пентагон проверяет работу военного ИИ на Украине

Пентагон проверяет работу военного искусственного интеллекта на полях сражений на Украине, этот сектор высоких технологий военизируется, заявил на ВЭФ-2026 профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

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