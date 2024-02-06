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Нагорный заявил, что дело Валиевой повлияло на популяризацию фигурного катания

Нагорный заявил, что дело Валиевой повлияло на популяризацию фигурного катания

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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