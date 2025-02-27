Запуск цифрового рубля отложат на 2026 год

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Запуск цифрового рубля отложили как минимум до 2026 года. Возможно, он заработает не ранее следующего лета, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
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