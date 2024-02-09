Легендарный Севастополь неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь - город русских моряков. В Севастополе каждый камень живой свидетель - город русской доблести и славы! И без всяких комплексов неполноценности - сохранен административный центр Крымского ханства - Бахчисарай с ханским дворцом - в целости и сохранности и уважении к крымским татарам.

Геннадий Бережнов

Сколько они не бахвалятся, а если наступит час, то получат все, а первые США! Это они знают и спят беспокойно, а послушав Карлсона вообще перестанут!