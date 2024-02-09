Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вага карлито
    Залужного  выводят  а вот цель пока не ясна! Думаю в НАТО  задумали какую то дрянь!Залужный сделал п...
  • Игорь Петров
    Слава России!Россия переиграла...
  • Вик Норд
    Молитесь,не молитесь...,бог то с русскими!«Верните Псаки»: ...

«Путин начнёт ядерную войну из-за Крыма», — Такер Карлсон после интервью (ВИДЕО)

«Путин начнёт ядерную войну из-за Крыма», — Такер Карлсон после интервью (ВИДЕО)

Американский журналист Такер Карслон описал свои впечатления от беседы с российским президентом после интервью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Mark Kapustin
Ответить
14 час.
АС
Александр Сысоев
Легендарный Севастополь неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь - город русских моряков. В Севастополе каждый камень живой свидетель - город русской доблести и славы! И без всяких комплексов неполноценности - сохранен административный центр Крымского ханства - Бахчисарай с ханским дворцом - в целости и сохранности и уважении к крымским татарам.
Ответить
13 час.
Геннадий Бережнов
Сколько они не бахвалятся, а если наступит час, то получат все, а первые США! Это они знают и спят беспокойно, а послушав Карлсона вообще перестанут!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх