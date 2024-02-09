Американский журналист Такер Карслон описал свои впечатления от беседы с российским президентом после интервью.
«Путин начнёт ядерную войну из-за Крыма», — Такер Карлсон после интервью (ВИДЕО)
Комментарии
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Mark Kapustin
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14 час.
АС
Александр Сысоев
Легендарный Севастополь неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь - город русских моряков. В Севастополе каждый камень живой свидетель - город русской доблести и славы! И без всяких комплексов неполноценности - сохранен административный центр Крымского ханства - Бахчисарай с ханским дворцом - в целости и сохранности и уважении к крымским татарам.
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13 час.
Геннадий Бережнов
Сколько они не бахвалятся, а если наступит час, то получат все, а первые США! Это они знают и спят беспокойно, а послушав Карлсона вообще перестанут!
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13 час.
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