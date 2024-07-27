На Крите начинается паника из-за исчезновения воды

На популярном среди российских туристов острове Крит начался серьезный водный кризис. Исследования показывают, что запасы воды на острове значительно сократились из-за небольшого количества осадков и снега за последние два года, а также двух лет аномально высоких температур.
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