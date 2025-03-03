Театр абсурда
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Театр абсурда

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За что боролись? Финляндия боится стать первым выкидышем НАТО

За что боролись? Финляндия боится стать первым выкидышем НАТО

В Суоми истерика политиков заставляет население вспоминать о всех прелестях нейтрального статуса Людмила Николаева Фото: AP/ТАСС Материал комментируют: Малек Дудаков Петер Хилтонен В Суоми заговорили о выходе из НАТО.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Вот смеху будет- так лебезили, лизали сапоги « хозяев» - и на помойку!
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