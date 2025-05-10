Европейских политиков нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве. Такое заявление в беседе с журналистом телеканала «России 1» Павлом Зарубиным сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии