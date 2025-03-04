Сегодня, в канун замечательно весеннего женского праздника, в краеведческом музее состоялось чествование активисток районного отделения ОО "Волгоградского областного союза женщин "Дарите женщинам цветы".
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Сегодня, в канун замечательно весеннего женского праздника, в краеведческом музее состоялось чествование активисток районного отделения ОО "Волгоградского областного союза женщин "Дарите женщинам цветы".