Учителя года проведут для молодых педагогов открытые уроки и мастер-классы в Твери

В Твери 15 ноября запустили проект «Педагогические мастерские от Учителей года». Для педагогов, среди которых оказались и будущие участники профессионального конкурса «Учитель года России», будет проводится цикл занятий: открытые уроки, тверские встречи, мастер-классы и мотивационные лекции.