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Учителя года проведут для молодых педагогов открытые уроки и мастер-классы в Твери

Учителя года проведут для молодых педагогов открытые уроки и мастер-классы в Твери

В Твери 15 ноября запустили проект «Педагогические мастерские от Учителей года». Для педагогов, среди которых оказались и будущие участники профессионального конкурса «Учитель года России», будет проводится цикл занятий: открытые уроки, тверские встречи, мастер-классы и мотивационные лекции.

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