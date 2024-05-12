На здании администрации Оленинского округа установлено Знамя Победы. Как пишет сообщество администрации муниципального округа, в преддверии Дня Победы на здании местной администрации установили Знамя Победы.
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