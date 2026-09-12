Суд приговорил организатора ограбления вратаря Доннаруммы к девяти годам тюрьмы

Суд в Париже вынес приговор Ильясу Хербушу, признав его виновным в организации ограбления голкипера сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннаруммы и его девушки в 2023 году.
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