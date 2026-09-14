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Расхождение доходности госбумаг США и Китая достигло рекорда на фоне инфляции

Разница в доходности 10-летних облигаций между США и Китаем достигла исторического максимума – 3,17 процентных пункта, что указывает на серьезное расхождение в экономических условиях двух крупнейших экономик мира, сообщает Financial Times.

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