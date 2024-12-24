Каждый пятый счет за отопление в Германии ошибочный

Каждый пятый счет за отопление, который жители Германии отправили в отделение Левой партии для перепроверки, оказывается ошибочным, 24 декабря пишет немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на федеральный офис партии.
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