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Источник «360»: 3 человека пострадали в массовом ДТП на Каширском шоссе в Москве

Источник «360»: 3 человека пострадали в массовом ДТП на Каширском шоссе в Москве

Три иномарки не поделили Каширское шоссе в Москве. Участниками аварии стали SsangYong, Mazda и Skoda Kodiaq, сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

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