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Воронежские новости

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Чижи врезались в панорамные окна воронежского ЖК

Чижи врезались в панорамные окна воронежского ЖК

Несколько дней назад целая стая чижей врезалась в панорамные окна жилого дома в ЖК «Яблоневые сады». Три птицы пережили удар и самостоятельно улетели практически сразу.

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