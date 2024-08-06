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Регионы России

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Тренер по фитнесу из Волгоградской области скончалась после долгой борьбы со странной болезнью

Тренер по фитнесу из Волгоградской области скончалась после долгой борьбы со странной болезнью

В ночь с 5 на 6 августа в одной из больниц Волгограда скончалась 28-летняя Виктория Чувашина, которая в течение года боролась с неизвестным заболеванием.

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