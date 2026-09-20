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«Две красные! Две! Сукин сын!» Беллингем кричал про моменты с Ли Кан Ином и Ромеро после 1:2 с «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем предъявил претензии судье после матча с «Атлетико» (1:2) в 7-м туре Ла Лиги .

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