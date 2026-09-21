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Выход семейства GeForce RTX 60 отложили до 2028 года

Выход семейства GeForce RTX 60 отложили до 2028 года

Это новые GPU на архитектуре Rubin По словам известного инсайдера Kopite7kimi, семейство игровых графических процессоров GR20x на архитектуре Rubin теперь запланировано на 2028 год.

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