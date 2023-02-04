Аргументы недели

98 547 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Вернут потраченные на них госсредства - вперёдДепутат Госдумы Ж...
  • Сергей 166
    Её не народ выбрал. Лотерея в списке.Депутат Госдумы Ж...
  • Валерий Зобнин
    Нормально.Во время ВОВ,согласно Женевской конвенции,все относились к "просто военнопленным".Даже,Василий Сталин.И усл...МО России: из укр...

Свечник храма в Петербурге убил жену священника из-за страха потерять работу

Мужчина ударил женщину ножом в грудь. В одном из петербургских подъездов было обнаружено тело 35-летней женщины, она была женой священника храма.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх