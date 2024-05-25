Американец получит компенсацию в $900 тыс. за пытки при допросе

В США власти города Фонтана выплатят почти $900 тыс. в качестве компенсации мужчине, который подвергся пыткам в ходе 17-часового допроса в полицейском участке, правоохранители психологически давили на мужчину и пытались заставить его дать ложные показания в убийстве своего отца, который оказался жив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии