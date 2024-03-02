Сомнения в СВО выйдут Даванкову боком. Ему уже пообещали: «Политиком он не останется»

Могу с уверенностью в 99/5% сказать, что даже если он и доползёт до выборов, то наберёт не больше ОДНОГО ПРОЦЕНТА ГОЛОСОВ! А я ТОЛЬКО ЗА ПУТИНА В ПЯТЫЙ РАЗ!!!

Владимир Соловьев

Мы первые, кто встанет на его пути – чтобы не было такого политика в нашем публичном пространстве», - заключил Клинцевич. ОДНАКО САМ ПАПА КЛИНЦЕВИЧ, ПОЧЕМУ ТО, ОТПРАВИЛ СВОЕГО СЫНА В 2014г. НА ПЕНСИЮ, ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ВДВ, ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, МЫ ВИДИМ В СТРОЮ ОФИЦЕРОВ-ИНВАЛИДОВ, НЕ ПОЖЕЛАВШИХ СНЯТЬ С СЕБЯ ПОГОНЫ.