Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Владимир Соловьев
    Мы первые, кто встанет на его пути – чтобы не было такого политика в нашем публичном пространстве», - заключил Клинце...Сомнения в СВО вы...
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    буржуй р вся партия такая жеСомнения в СВО вы...
  • Юрий Николаев
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Сомнения в СВО выйдут Даванкову боком. Ему уже пообещали: «Политиком он не останется»

Сомнения в СВО выйдут Даванкову боком. Ему уже пообещали: «Политиком он не останется»

40-летний кандидат в президенты Владислав Даванков в конце февраля унизил русских, причём дважды. Он поставил под сомнение СВО и призвал прекратить «впихивать традиционные ценности».

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Комментарии
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Юрий Николаев
Могу с уверенностью в 99/5% сказать, что даже если он и доползёт до выборов, то наберёт не больше ОДНОГО ПРОЦЕНТА ГОЛОСОВ! А я ТОЛЬКО ЗА ПУТИНА В ПЯТЫЙ РАЗ!!!
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1 час.
сергей шмельков
буржуй р вся партия такая же
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20 мин.
Владимир Соловьев
Мы первые, кто встанет на его пути – чтобы не было такого политика в нашем публичном пространстве», - заключил Клинцевич. ОДНАКО САМ ПАПА КЛИНЦЕВИЧ, ПОЧЕМУ ТО, ОТПРАВИЛ СВОЕГО СЫНА В 2014г. НА ПЕНСИЮ, ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ВДВ, ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ,  МЫ ВИДИМ В СТРОЮ ОФИЦЕРОВ-ИНВАЛИДОВ, НЕ ПОЖЕЛАВШИХ СНЯТЬ С СЕБЯ ПОГОНЫ.
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