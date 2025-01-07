Найден метод оптимизации ионных двигателей для космических кораблей

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали математическую модель, позволяющую создавать более надежные ионные двигатели для космических аппаратов.
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