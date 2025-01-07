ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

705 подписчиков

Найден метод оптимизации ионных двигателей для космических кораблей

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали математическую модель, позволяющую создавать более надежные ионные двигатели для космических аппаратов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх