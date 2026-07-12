Иран заявляет об уничтожении американских пусковых установок HIMARS в Кувейте с помощью беспилотников

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о нанесении точных ударов беспилотными летательными аппаратами по американским пусковым установкам реактивной системы залпового огня HIMARS, расположенным в Кувейте.
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