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FiNE NEWS

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Иран заявляет об уничтожении американских пусковых установок HIMARS в Кувейте с помощью беспилотников

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о нанесении точных ударов беспилотными летательными аппаратами по американским пусковым установкам реактивной системы залпового огня HIMARS, расположенным в Кувейте.

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