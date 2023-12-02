Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Макаров
    С уверенностью полагаться на наше руководство может только очень недалекий человек.Идём до победного...
  • Валерий Макаров
    Комментарий космической глупости.Идём до победного...
  • Silver Kont
    Да за димона вряд ли кто в здравом уме будет голосовать..."Их выселять надо...

Мишустин займет место Главы Центробанка? А кто же тогда будет Премьером?

Мишустин займет место Главы Центробанка? А кто же тогда будет Премьером?

Не за горами выборы президента и после вопроса о том, кто же займет пост Главы государства в 2024 году, вторым по популярности вопросом станет имя Председателя Правительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
на слухах кто то рубит бабло.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх