Политолог высказался о возможности «русского следа» в кончине сенатора Грэма

Политолог Мезюхо: у РФ не было необходимости ликвидировать сенатора Грэма В условиях эпохи постправды и тотальной лжи в западных масс-медиа, исключать того, что будет развернута информационная кампания о «российском следе» в кончине сенатора США Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), не стоит.