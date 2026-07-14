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Политолог высказался о возможности «русского следа» в кончине сенатора Грэма

Политолог высказался о возможности «русского следа» в кончине сенатора Грэма

Политолог Мезюхо: у РФ не было необходимости ликвидировать сенатора Грэма В условиях эпохи постправды и тотальной лжи в западных масс-медиа, исключать того, что будет развернута информационная кампания о «российском следе» в кончине сенатора США Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), не стоит.

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