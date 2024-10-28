Россия намерена освободить Харьковскую и Днепропетровскую области — Bild (КАРТА)

Россия намерена освободить Харьковскую и Днепропетровскую области до конца 2026 года, пишет Bild. Военный аналитик Юлиан Репке полагает, что власти России рассчитывают на снижение поддержки Украины Западом, а также на имитацию мирных переговоров, чтобы «ввести мировое сообщество в заблуждение» относительно своих «мирных намерений».