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Газета.ру

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Маркетплейсам может грозить штраф до 500 тыс. рублей за игнорирование жалоб

Маркетплейсам может грозить штраф до 500 тыс. рублей за игнорирование жалоб

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту о штрафах за неисполнение требований закона о платформенной экономике, которая позволяет штрафовать маркетплейсы до 500 тыс.

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