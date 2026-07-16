Маркетплейсам может грозить штраф до 500 тыс. рублей за игнорирование жалоб

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту о штрафах за неисполнение требований закона о платформенной экономике, которая позволяет штрафовать маркетплейсы до 500 тыс.
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