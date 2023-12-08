Российские ученые раскрыли причину изменчивости океанических течений на глубине более четырех тысяч метров

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Глубинные течения, а также их временная изменчивость остаются наименее изученной частью циркуляции Мирового океана: они невидимы со спутников, не охвачены большинством автономных станций и редко моделируются численными способами.
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