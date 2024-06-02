В очередной раз хуситы грязным тапком сбивают новейший штатовский БПЛА

E Ed Трудитесь, йеменцы! Вот бы им в аренду причерноморье отдать. Улов беспилотников был бы богатейший!

Samarium Западные твари завалили хохлов вооружением... Почему бы не обеспечить бесстрашных хуситов современными противо корабельными ракетами и торпедами, чтобы они пустили на дно пиндосовский авианосец, например....