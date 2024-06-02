Здравствуйте, мои дорогие читатели. Привычно переходим к хорошим новостям. Приятного чаепития с пряниками.
В очередной раз хуситы грязным тапком сбивают новейший штатовский БПЛА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Трудитесь, йеменцы! Вот бы им в аренду причерноморье отдать. Улов беспилотников был бы богатейший!
Ответить
13 час.
Samarium
Западные твари завалили хохлов вооружением... Почему бы не обеспечить бесстрашных хуситов современными противо корабельными ракетами и торпедами, чтобы они пустили на дно пиндосовский авианосец, например....
Ответить
8 час.
1941-1945
Настойчивостью хуситов Прекрасно бы научиться нашим ЧИНЮШАМ И ряжеными ГЕНЕРАЛАМ с Мудалями на кителях За службу сидения в Думе и креслах в конурах [кабинетах]
Ответить
2 час.
Свежие комментарии