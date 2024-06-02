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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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В очередной раз хуситы грязным тапком сбивают новейший штатовский БПЛА

В очередной раз хуситы грязным тапком сбивают новейший штатовский БПЛА

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Привычно переходим к хорошим новостям. Приятного чаепития с пряниками.

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Комментарии
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E
Ed
Трудитесь, йеменцы! Вот бы им в аренду причерноморье отдать. Улов беспилотников был бы богатейший!
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13 час.
Samarium
Западные твари завалили хохлов вооружением... Почему бы не обеспечить бесстрашных хуситов современными противо корабельными ракетами и торпедами, чтобы они пустили на дно пиндосовский авианосец, например....
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8 час.
1941-1945
Настойчивостью хуситов Прекрасно бы научиться нашим ЧИНЮШАМ И ряжеными ГЕНЕРАЛАМ с Мудалями на кителях За службу сидения в Думе и креслах в конурах [кабинетах]
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2 час.

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