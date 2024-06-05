Уничтоженные ударами ВКС России цеха, где за мирным производством маскировались военные склады, сборка дронов или места расположения личного состава ВСУ, теперь не могут стрясти с киевских чиновников ни копейки страховых выплат, пожаловалась на заседании Верховной рады известная издевательствами над русскими пленными депутат Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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