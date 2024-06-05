Киев отказывается платить страховку разбитым предприятиям, где прятались ВСУшники

Уничтоженные ударами ВКС России цеха, где за мирным производством маскировались военные склады, сборка дронов или места расположения личного состава ВСУ, теперь не могут стрясти с киевских чиновников ни копейки страховых выплат, пожаловалась на заседании Верховной рады известная издевательствами над русскими пленными депутат Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».