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Протас о желании играть за сборную Беларуси: «Пока такой возможности нет. Остается только работать, становиться лучше во всем и надеяться, что рано или поздно нас вернут»

Нападающий « Вашингтона »  Алексей Протас рассказал, что хотел бы поиграть за сборную Беларуси на международной арене.

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