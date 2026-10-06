Массовый школьный протест вызвал политический взрыв во Франции

Массовые беспорядки школьников, охватившие Францию, на глазах перерастают в нечто более серьезное. Теперь к молодежи присоединились взрослые - в ответ на «невиданные репрессии, которые организовало правительство» (по словам левых политиков).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россию обвинили в...
- Иран изгнал амери...
- Канцлер Мерц разр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым