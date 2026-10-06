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Массовый школьный протест вызвал политический взрыв во Франции

Массовый школьный протест вызвал политический взрыв во Франции

Массовые беспорядки школьников, охватившие Францию, на глазах перерастают в нечто более серьезное. Теперь к молодежи присоединились взрослые - в ответ на «невиданные репрессии, которые организовало правительство» (по словам левых политиков).

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