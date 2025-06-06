Цены на нефть упали 6 июня, но идут к недельному росту из-за диалога КНР и США

Торги 6 июня начались снижением цен на нефть. Однако, котировки сохраняют курс на первое недельное повышение за последние 3 недели на фоне возобновления торговых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
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