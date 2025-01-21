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Царьград

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Энергосистема Сибири: новые мощности и вызовы на 2025 год

Энергосистема Сибири: новые мощности и вызовы на 2025 год

Пресс-конференция в Новосибирске 22 января осветит развитие энергосистемы Сибири в 2025 году. Генеральный директор Алексей Хлебов представит итоги 2024 года, прогнозы на будущий год и влияние запрета майнинга на регион.

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