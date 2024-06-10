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Вассерман заступился за проведение ЕГЭ

Вассерман заступился за проведение ЕГЭ

Депутат Государственной думы России, представитель парламентского комитета по просвещению Анатолий Вассерман выступил против принятия законопроекта, которым предлагается удалить из закона «Об образовании» понятия «единый государственный экзамен», «результаты ЕГЭ», «минимальное количество баллов ЕГЭ» и другие.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Дебилы хоть немного соображают... А сейчас экрано-тыки... Без смартфона ребёнок труп...
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36 мин.
alik3456 Джексон
А сейчас только вопросы ответы к эге , остальное не волнует , есть смартфон и Алиса...
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34 мин.
alik3456 Джексон
Так для того и поставили , чтоб нужные кнопки нажимали.
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32 мин.

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