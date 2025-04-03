Новый больничный комплекс в Лахденпохье начнут строить в этом году

О запланированном старте строительства Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на встрече с жителями Лахденпохского районаФото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия Руководитель региона продолжает серию встреч с земляками, отвечая на самые актуальные вопросы граждан в муниципальных ….
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