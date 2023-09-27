Футболист Эдуард Мор назвал Дзюбу «конфликтным ребёнком» после инцидента с Семаком

По его мнению, футболисту пора уходить в медиа. Бывший защитник московского клуба «Спартак» Эдуард Мор заявил «РБ Спорт», что форвард «Локомотива» Артём Дзюба повёл себя как «конфликтный ребёнок» в ситуации с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.