Квартира, дом, дача

209 903 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Я тоже делал "классику"на рубашке: Отгородил стенкой зал, сделал две арки в коридочике. Занёс в свой "актив".Хозяйка сделала с...
  • Алексей
    Так где хитрости??? Опять тупой заголовок.Даже некоторые са...
  • Хоттабыч
    Вполне уютно! Дизайнер здесь отработала...Как дизайнер обош...

Нашествие змей в стране — гады ползут к столице

Нашествие змей в стране — гады ползут к столице

Действительно ли пресмыкающихся так много, как отпугнуть их от участка и что делать в случае укуса. Не успели побороть гусениц и бабочек непарного шелкопряда, а караулит новая напасть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия Комлева
Несколько лет назад у нас в соседнем доме поймали ужика на втором этаже. Не в столице.
Ответить
11 час.
Igor Shumarin
А где  бы мне ужика найти и приютить? А то мыши с крысами подселились в сарае, а кошка не может туда добраться.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх