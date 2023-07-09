Действительно ли пресмыкающихся так много, как отпугнуть их от участка и что делать в случае укуса. Не успели побороть гусениц и бабочек непарного шелкопряда, а караулит новая напасть.
Нашествие змей в стране — гады ползут к столице
Комментарии
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Наталия Комлева
Несколько лет назад у нас в соседнем доме поймали ужика на втором этаже. Не в столице.
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11 час.
Igor Shumarin
А где бы мне ужика найти и приютить? А то мыши с крысами подселились в сарае, а кошка не может туда добраться.
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11 час.
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