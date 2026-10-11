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Мареска стал четвертым тренером в истории АПЛ, выигравшим первые шесть матчей лиги во главе команды

Мареска стал четвертым тренером в истории АПЛ, выигравшим первые шесть матчей лиги во главе команды

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска стал четвертым специалистом в истории АПЛ, которому удалось одержать победы в первых шести матчах лиги после назначения в клуб.

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