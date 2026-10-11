Мареска стал четвертым тренером в истории АПЛ, выигравшим первые шесть матчей лиги во главе команды

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска стал четвертым специалистом в истории АПЛ, которому удалось одержать победы в первых шести матчах лиги после назначения в клуб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Германии две па...
- В Германии две па...
- Кураньи — об Овеч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым