Карен Шахназаров – властям и элитам: "Делаем вид, что всё обойдётся. Нет, не обойдётся!"

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Globallookpress3,1K прочтений Сегодня В эфире у тележурналиста Владимира Соловьёва режиссёр Карен Шахназаров указал на странную ситуацию, складывающуюся сегодня в стране с подачи некоторых элит.
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