Юрий Ильинов СМИ узнали, кого украинцы обвинили в провале саммита в Швейцарии МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Киев не смог убедить в успехе «мирного саммита» в Швейцарии даже самих украинцев, которые винят в его провале главу офиса Зеленского Андрея Ермака, заявил корреспондент France 24 Гулливер Крегг в эфире телеканала. «Я думаю, что многие люди на Украине сейчас весьма критично относятся к Владимиру Зелинскому и особенно к руководителю его администрации Андрею Ермаку, который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», — сказал он. Как отметил корреспондент, эксперты сходятся во мнении, что идея мероприятия на самом деле заключалась не в мирном саммите как таковом, оно больше походило на саммит по поддержке Украины. При этом у киевских властей не получилось заручиться поддержкой Китая и стран Глобального Юга. Так, Китай совсем отказался от участия, а Индонезия, Индия и Бразилия не подписали итоговую декларацию. Кроме того, последняя отправила своего посла в Швейцарии, что является самым низким дипломатическим уровнем, обратил внимание Крегг. «В этом смысле это неуспех, и на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу Андрея Ермака, который взял на себя роль министра иностранных дел, если хотите, вместо того, чтобы оставить это профессиональным дипломатам», — заключил он. Швейцария провела 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

Юрий Ильинов Иордания и Ирак отозвали свои подписи под декларацией после завершения украинского саммита в Швейцарии, объяснив своё решение Весьма неожиданно для организаторов саммита Зеленского в Швейцарии уменьшилось число подписантов итоговой декларации уже после завершения этого саммита. Напомним, что в этой декларации утверждены позиции, согласно которым Россия «должна соблюдать устав ООН и международное право в плане соблюдения суверенитета и территориальной целостности государств». То есть, прямо об «отводе войск на границы 1991 года» не говорится, однако это, по сути, читается в скрытой «попытке». Также декларация «требует» от России, например, передачи Запорожской АЭС под украинский контроль. Что не получилось с помощью г-н Гросси перед «неймовирным контрнаступом» в 2023 году, теперь пытаются протащить с помощью очередной невнятной декларации, забывая о собственных нарушениях международного права, включая гуманитарное. Так вот, уже после завершения междусобойчика в швейцарском курортном Бюргенштоке свои подписи под «документом» отозвали Иордания и Ирак. Соответственно, число подписантов снизилось до 78-ти. Напомним, что изначально подписывать «декларацию Зеленского» отказались присутствовавшие на саммите делегации 13 государств мира. Это Мексика, ЮАР, Индия, Бразилия, Индонезия, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Колумбия, Ватикан, Бахрейн, Ливия и Армения. В Багдаде и Аммане объяснили свою позиции. И там, и там заявили, что они отправляли в Швейцарию свои делегации для содействия миру, а не для того, чтобы «утвердить ультиматум, выдвигаемый одной из сторон конфликта». В Ираке заявили, что язык ультиматумов (а именно так и расценили итоговую резолюцию саммита в Багдаде) в контексте желания остановить войну неуместен. В Иордании так же посчитали, что резолюция больше похожа не на приглашение России к переговорам, а на перечень ультимативных требований без возможности достижения компромисса. Напомним, что всего на саммите присутствовали делегаты от 101-й страны. Зеленским ожидалось более 150-ти.