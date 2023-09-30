Любовная лодка, разбитая о политические разногласия.

Море уходит вспять, море уходит спать, а несчастный в своей одинокой любви к Президенту петербуржец обращается в полицию, дабы солидные люди в форме объяснили его когда-то любимой женщине, кому она обязана душою, сердцем и вообще.
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